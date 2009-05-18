Львівський аеропорт можуть збудувати за державні кошти

Міністр транспорту і зв‘язку України Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає, що будівництво Львівського аеропорту буде вестися за державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час брифінгу у Львові міністр, зокрема, сказав, що у тому разі, якщо інвестора на будівництво нового термінального комплексу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» не буде визначено, будівництво буде проводитися за державні кошти.

Однак, він висловив переконання в тому, що інвестора таки буде знайдено, оскільки на перспективу він бачить створення на базі аеропорту «Львів» міжнародного хабу і планує знайти компанію, яка б зайнялася вирішенням цього питання.

Точну дату оголошення конкурсу Й.ВІНСЬКИЙ не назвав, вказавши, що вона буде оголошений після узгодження остаточного проекту, тобто у кінці червня.

За словами міністра, перевага надаватиметься тим інвесторам, «які мають реальні гроші, за рік до початку Євро-2012 гарантуватимуть завершення робіт, а також у залежності від того, скільки інвестори вкладуть в розбудову інших інфраструктур біля аеропорту».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи задовольняють потенційних інвесторів умови, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що «на даний час немає інвестиційних умов і немає інвесторів. Інвестор буде тоді, коли буде меморандум або угода про співпрацю».