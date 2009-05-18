Львівським аеропортом зацікавились 36 компаній

Розбудовою міжнародного аеропорту «Львів» зацікавились 36 компаній, представники яких сьогодні, 18 травня, відвідали презентацію проектів з розбудови аеропорту, що пройшла у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку, в заході взяв участь міністр Йосип ВІНСЬКИЙ, керівники Державіаадміністрації та аеропорту та місцевої влади.

Присутні представники потенційних інвесторів мали змогу ознайомитися з проектами будівництва нового термінального комплексу та аеродрому Львівського аеропорту. За словами Й.ВІНСЬКОГО, сьогодні вже вирішено всі організаційні питання, а місцева влада пообіцяла повне сприяння в реалізації цих проектів.

На переконання міністра, для будівництва терміналу та об’єктів, які пов’язані з термінальною діяльністю, полвинен залучатися приватний інвестор. «Цим сегментом має займатися бізнес», - наголосив він.

Й.ВІНСЬКИЙ висловив сподівання, що для будівництва нового терміналу у ролі інвестора вдасться знайти потужну компанію, яка б дійсно стимулювала аеропорт до подальшого розвитку. «Ми шукаємо провідні світові компанії, які не просто прийдуть і вкладуть гроші, а які зможуть зробити європейський рівень послуг, і, найважливіше – залучити авіакомпанії, які сюди будуть привозити людей», – зазначив міністр, додавши що всі роботи мають бути завершені за рік до проведення Євро – 2012.

Гендиректора аеропорту Олександр ЗАГРЕВА, зі свого боку, повідомив, що зараз проект нового терміналу знаходиться на стадії завершення робочої документації. Потім проект буде передано до Державної експертизи й орієнтовно у червні проектування терміналу Львівського аеропорту повністю завершиться.

Варто зазначити, що пропускна спроможність існуючого терміналу зараз становить 200 пас./год. В майбутньому він зможе пропускати 1000 пас./год, а при потребі – більше 2000 пас./год. Проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць та відкритого паркінгу на 900 паркувальних місць. Планується, що загальна площа становитиме 39 тис. м2.

Що стосується аеродрому, то вже до кінця наступного року планується повністю завершити його реконструкцію.

Зараз Львівський аеропорт має аеродром класу В зі штучною злітно-посадковою смугою розміром 2510×45 м, після реконструкції довжина смуги складатиме 3200 м.

Паралельно Украерорух оновить усю систему управління повітряним рухом, яка дозволить в комплексі завершити реконструкцію.

Довідка УНІАН. На початку травня цього року Міністерство транспорту та зв’язку звернулося до провідних будівельних компаній, а також до посольств країн Європи, Азії та Близького Сходу в Україні з проханням поінформувати та запросити зацікавлені компанії з цих країн взяти участь у презентації проектів з розбудови міжнародного аеропорту “Львів“.

Крім того, Міністерство також звернулося з проханням до Міністерства закордонних справ дати доручення Посольствам України у країнах Європи, Азії та Близького Сходу щодо запрошення зацікавлених компаній – потенційних інвесторів цих країн взяти участь у презентації.

Проекти з розвитку Львівського аеропорту розроблено Мінтрансом в рамках підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.