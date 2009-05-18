Шахтар - Вердер: на кого ставлять букмекери

Незважаючи на серйозні кадрові проблеми «Вердера» напередодні фінального матчу Кубка УЄФА проти «Шахтаря» (дискваліфіковані гравці атаки Дієго і Алмейда, травмовані захисники Мертезакер і Налдо), букмекери як і раніше вважають фаворитом вирішального поєдинку саме німецьку команду. Так, відома англійська контора «Вільям Хілл» дає на перемогу «Вердера» в основний час коефіцієнт 2,5, перемогу «Шахтаря» — 2,625, що буде доданий час — 2,9. Вірогідність післяматчевих пенальті оцінюється, як 4 до 1, інформує «Террикон».

Що стосується рахунку, то найбільш імовірний результат на думку букмекерів — 1:1 (6 до 1), далі йде мінімальна перемога «Вердера» — 1:0 (8 до 1), перемога «Шахтаря» з рахунком 1:0 або 2:1, нічия 0:0 і перемога «Вердера» (2:1) оцінюється, як 9 до 1.

Як повідомлялося, фінальний матч Кубка УЄФА «Шахтар» (Донецьк) - «Вердер» (Бремен) відбудеться в Стамбулі 20 травня. Пряма трансляція - на телеканалі "Інтер". Початок о 21:30

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