Завтра стане відома позиція УЄФА щодо подальшої підготовки до ЧЄ-12

Федерація футболу України отримала копії документів зі штаб-квартири Європейського футбольного союзу, в яких міститься офіційна позиція Мішеля ПЛАТІНІ щодо логіки подальшого просування процесу підготовки до Євро-2012 у містах, визначених на засіданні Виконкому УЄФА 12-13 травня у Бухаресті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, оприлюдненню цих матеріалів буде присвячено прес-конференцію президента ФФУ Григорія СУРКІСА, яка відбудеться у вівторок, 19 травня, о 10.00 у приміщенні Будинку футболу (Лабораторний провулок, 7-а).

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