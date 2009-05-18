Львів‘яни вболіватимуть за Шахтар перед великим екраном у центрі міста

Фінальний поєдинок Кубку УЄФА між донецьким «Шахтарем» та бременським «Вердером» транслюватимуть 20 травня на центральному майдані Львова – площі Ринок – на великому екрані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на начальника управління інформації та промоції департаменту «Євро-2012» Соломію БІЛОНОГУ, акція відбудеться в рамках підготовки Львова до Євро-2012.

«Основною метою заходу є промоція перегляду футбольних матчів на великому екрані у широкому колі вболівальників. Це передусім сприяє поширенню вболівальницької культури, яка, зважаючи на проведення Євро-2012 у Львові, з кожним роком має стрімко розвиватися. Ми хочемо, щоб шанувальники футболу взяли у нашому заході активну участь. Віримо, що сила нашої віри та енергетики допоможе успішно зіграти українській команді», - зазначила С.БІЛОНОГА.

Трансляція фінального матчу на великому екрані встановленому на площі біля Львівської міської ради розпочнеться о 20:45 20 травня. Перед трансляцією з 18:00 проводитимуть розважально-просвітницькі заходи - присутні зможуть взяти участь у конкурсах та переглянути найкращі фільми з історії львівського футболу.

Львів’яни та гості також побачать промоційний ролик міста, який був представлений президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ перед остаточним рішенням УЄФА щодо приймаючих міст Євро-2012.