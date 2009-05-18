У Львові на стадіоні почали фундамент західної трибуни

У Львові на стадіоні до чемпіонату Європи з футболу 2012 року почалось будівництво фундаменту на західній трибуні стадіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, генеральний підрядник з будівництва стадіону компанія «Азовінтекс» вже виконала підготовчі роботи до спорудження фундаменту на західній трибуні стадіону та розпочала бетонні та армувальні роботи.

Як зазначив у коментарі журналістам керівник КП «Дирекція з будівництва стадіону» Віталій СУЛИМА, нещодавно компанія «Азовінтекс» завершила фундаментні роботи на північно-східному та південно-східному півколах. Він запевнив, що до кінця травня на стадіоні будуть завершені всі фундаментні роботи.

Саме західна трибуна львівського стадіону є найважливішою і найскладнішою для будівництва частиною майбутньої футбольної арени. Саме на ній розмістять офісні та адміністративні приміщення, а також заклади харчування та VIP-зони.

Окрім того, паралельно із фундаментними роботами споруджуються колони посадових рядів. Роботи з будівництва колон на північній трибуні перебувають на стадії завершення, розпочато спорудження колон на південній трибуні.

«Наразі ми уже звели другий і четвертий ряди цих колон», - повідомив керівник львівської філії компанії «Азовінтекс» Ігор СЕМЕНОВ.

Загалом на південній трибуні буде 4 ряди колон по 6 колон в одному ряді. Висота другого ряду колон становить 5,3 м, четвертого - 8,8 м.

Усі роботи зі встановлення колон посадових рядів згідно з графіком будівництва мають бути завершені до кінця серпня 2009 року, інформує прес-служба Львівської міськради.