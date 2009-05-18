Україна вже хоче фінансової підтримки ЄБРР проектів ЧЄ-12

Україна дуже зацікавлена у фінансовій підтримці Європейським банком реконструкції та розвитку інвестиційних проектів, пов’язаних з підготовкою до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012. На цьому наголосив віце-прем‘єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ у Лондоні під час зустрічі з президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ.

Як передає Урядовий портал, cторони обговорили питання двосторонньої співпраці між Україною і ЄБРР та євроінтеграційні прагнення нашої країни.

«Плідність співпраці між Україною та ЄБРР, яка сприяє економічному розвитку України, надає позитивних імпульсів нашій інтеграції до економічного простору Європейського Союзу», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він наголосив, що динаміка розвитку відносин між Україною та ЄБРР є індикатором для взаємовідносин з іноземними інвесторами, фінансові ресурси яких необхідні для подальшого проведення економічних реформ у державі.

Як повідомляв УНІАН, Г.НЕМИРЯ очолює делегацію України на щорічних зборах Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку, які 15-16 травня відбуваються у Лондоні.