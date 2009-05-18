Луцький аеропорт визнано резервним для Львівського на час Євро-2012

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК ознайомився зі станом підготовки Луцького аеропорту до Євро-2012. Він повідомив, що відповідно до нового доручення КМУ, Луцький аеропорт визнано резервним для Львівського під час проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Відтак згодом відбудеться підписання відповідної угоди між Луцьким та Львівським аеропортами, - інформує прес-служба ОДА.

І.ВАСЮНИК разом із головою облдержадміністрації Миколою РОМАНЮКОМ відвідав Луцький військовий аеродром, на базі якого має споруджуватися сучасний вантажно-пасажирський аеропорт, відповідно до плану стратегічного розвитку, затвердженого Інститутом цивільної авіації "Украеропорт". М.РОМАНЮК поінформував І.ВАСЮНИКА про стан підготовки ВАТ "Луцьке авіапідприємство" до Євро-2012, зазначивши що всі роботи здійснюються згідно з пооб’єктним планом-графіком підготовки транспортної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату, узгодженим з УЄФА.

На даний час уже розроблений Генеральний план розвитку аеропорту, отримано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 20 га, що межує з територією військового аеродрому і на якій буде розбудовуватися інфраструктура аеропорту, готується пакет документів щодо сертифікації аеродрому. Прийнято рішення обласної ради про фінансування сертифікації аеродрому, зазначив М.РОМАНЮК.

Крім того, М.РОМАНЮК порушив питання будівництва тимчасового вантажно-пасажирського терміналу для обслуговування пасажиропотоків уже в 2010 році. Сертифікувавши його, можна буде приймати літаки цивільної авіації на аеродромі "Луцьк", зазначив він.