В Одесі не бачать сенсу в апеляції на рішення УЄФА

Міська рада Одеси не бачить сенсу в апеляції на рішення УЄФА, згідно з яким Одесу виключено зі списку міст, які приймають Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник мера Одеси Михайло КУЧУК.

За його словами, рішення УЄФА «для керівництва міста стало великою несподіванкою. Нам досі, як і мерові Кракова, незрозуміло, за якими критеріями експерти УЄФА добирали міста, і не можемо збагнути мотиви, якими вони керувалися».

Як сказав М.КУЧУК, «європейські експерти неодноразово приїжджали до Одеси і контролювали хід робіт з підготовки до Чемпіонату Європи. І підстав чи сумнівів про те, що Одеса потрапить до списку міст, які приймають Євро, не було».

Згідно зі статистичними даними, наданими УЄФА станом на 11 травня, відзначив він, «Одеса за всіма критеріями посідала друге місце після Києва. Однак на вирішальному засіданні Виконкому УЄФА 13 травня ухвалено рішення виключити Одесу і Дніпропетровськ, а також польське місто Краків із списку учасників».

М.КУЧУК припустив, що Одеса навряд чи дочекається якихось пояснень від УЄФА з цього приводу, тому Одеська міськрада не бачить сенсу подавати апеляцію на це рішення УЄФА.

При цьому, додав він, якщо рішення УЄФА буде остаточним і Одеса не потрапить до списку міст, що приймають Євро-2012, міський департамент з питань підготовки і проведення в Одесі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде розформовано.

Що стосується об`єктів, розпочатих одеською владою в рамках підготовки до Євро-2012, то будівництво буде завершено. «На спорудження цих об`єктів і доріг, - нагадав М.КУЧУК, - держава не дала ані копійки. Всі роботи проводилися виключно за рахунок міського бюджету й коштів інвесторів».

Він переконаний, що стадіон «Чорноморець» також обов`язково буде збудовано.

«Сучасний стадіон Одесі необхідний у будь-якому разі, - наголосив М.КУЧУК - Те ж стосується й реконструкції міжнародного аеропорту – інвестор надав місту всі необхідні гарантії на реконструкцію в розмірі 100 млн. євро». Він також додав, що буде завершено будівництво магістралі «Північ-Південь» і декількох сучасних готелів.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні, і припиняють боротьбу за право приймати матчі Євро-2012.

Дніпропетровськ заявив про намір подати апеляцію на рішення Виконкому УЄФА щодо проведення Євро-2012, сказано в офіційному зверненні виконкому міськради від 14 травня до уряду і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.