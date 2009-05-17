В Італії та Іспанії достроково визначилися чемпіони з футболу

"Мілан", програвши в гостях "Удінезе", оформив звання чемпіона Італії вічним суперникам – землякам з "Інтера".

Удінезе – Мілан 2:1 (Дангостіно 31 пен., Сапата 50 – Амброзіні 93)

"Інтер" (78 очок), який свій матч 36-го туру проведе сьогодні з Сієною, достроково, за три тури зберіг титул кращого в серії А. "Мілан" (71) претендує на друге місце, але знаходиться в зоні досяжності "Ювентуса" (67) та Фіорентини (64).

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"Барселона" (86 очок) стала 19-разовим чемпіоном Іспанії після того, як мадридський "Реал" (78) програв матч 36-го туру.

Вільяреал – Реал 3:2 (Пірес 17, Кані 62, Капдевіла 90 - ван дер Ваарт 46, Ігуаїн 88).

По суті, Барселона зняла сумніви ще два тижні тому, розгромивши "Реал" у Мадриді 6:2. Минулого тижня каталонці також стали володарями Кубка країни і вийшли у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Сьогодні ввечері у Барселони матч на Мальорці. Севілью, яка займає поки що третє місце (64), можуть наздогнати Вільяреал (59) і Валенсія (59 і на гру менше).