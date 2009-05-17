В рамках 37 туру англійської Прем`єр-ліги "манчестер Юнайтед" зіграв внічию з "Арсеналом" (0:0). Таким чином, манкуніанці набрали 87 очок і достроково стали чемпіонами Англії. Найближчий переслідувач "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" - набрав поки тільки 80 очок і ніяк не зможе наздогнати "МЮ".

Загалом матч проходив за переваги "Арсеналу", який багато атакував, але так і не зміг забити жодного гола. В той же час "Манчестер Юнайтед" небезпечно контратакував. Крім того, гравці "Арсеналу" не встигали за швидкими нападаючими "МЮ", внаслідок чого одержали п`ять жовтих карток.

"Манчестер Юнайтед" став чемпіоном Англії у 18-й раз у своїй історії і утретє поспіль: манкуніанці були сильнішими за своїх конкурентів і в сезоні 2007/2008, і в сезоні 2006/2007. До цього чемпіоном Англії був лондонський "Челсі".

В інших матчах туру зафіксовані результати:

Міддлсбро - Астон Вілла 1:1 (Тунджай 14 - Кар`ю 57)

Ньюкасл - Фулхем 0:1 (Камара 41)

Болтон - Халл Сіті 1:1 (Стейнссон 26 - Фаган 47)

Сток Сіті - Віган 2:0 (Фуллер 69, Бітті 76)

Тоттенхем - Манчестер Сіті 2:1 (Дефо 39, Кін 86 пен. - Божинов 65)

Евертон - Вест Хем 3:1 (Саа 38 пен., 76, Йобо 48 - Ковач 24)

17 травня в рамках 37-го туру Прем`єр-ліги зустрінуться "Ліверпуль" з "Вест Бромвичем", а "Челсі" - з "Блекберном". У цих матчах може визначитися, хто займе цього року друге місце. "Челсі" зараз на три очки відстає від "Ліверпуля". Отже, якщо лондонці програють, а "Ліверпуль" зіграє внічию або виграє, то саме остання команда займе друге місце.

Лента.ру