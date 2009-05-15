У ФФУ розповіли Дніпропетровську, що на УЄФА скаржитися марно

Заява міської ради Дніпропетровська про намір оскаржити рішення Виконкому УЄФА щодо визначення міст-господарів Євро-2012 є емоційною і не матиме ніяких юридичних наслідків.

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України, коментуючи наміри міськради Дніпропетровська оскаржити рішення УЄФА.

У ФФУ зазначили, що пунктом 5 угоди між УЄФА і приймаючим містом чітко визначено, що до окремого рішення усі міста є кандидатами і перебувають в однаковому положенні. Міста-господарі матчів Євро-2012 УЄФА визначить самостійно за власними критеріями і на власний розсуд.

Крім того, в угоді не визначено ніякого терміну для подачі можливих апеляцій у разі незгоди будь-якого міста-кандидата з рішенням УЄФА. З огляду на це заяву міської ради Дніпропетровська можна вважати емоційною, зробленою під впливом рішення УЄФА і такою що не матиме ніяких юридичних наслідків, зазначають у ФФУ.

Крім цього, в національній федерації зазначили, що президент ФФУ Григорій СУРКІС одразу після оголошення рішення УЄФА висловив високу оцінку зусиллям Дніпропетровської міської влади та виконаній роботі з підготовки міста до Євро-2012.

Разом з цим, він зауважив, що є речі, які не залежать від місцевої влади, і саме це вплинуло на негативний для міста результат.

Г.СУРКІС вказав на бюрократичну тяганину з приватизацією Дніпропетровського аеропорту, яка виникла з вини РНБО. Президент ФФУ наголосив, що в цьому питанні ніякої вини Дніпропетровської міської влади немає.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні, і припиняють боротьбу за право приймати матчі Євро-2012.

Дніпропетровськ заявив про намір подати апеляцію на рішення Виконкому УЄФА щодо проведення Євро-2012, сказано в офіційному зверненні виконкому міськради від 14 травня до уряду і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.