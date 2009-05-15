Янукович посадив біля Донбас Арени дику вишню

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час поїздки до Донецька відвідав новий стадіон «Донбас Арена» і в парку, який зараз облаштовується навколо нього, посадив дику вишню.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК «Шахтар», В.ЯНУКОВИЧ разом з президентом клубу Рінатом АХМЕТОВИМ оглянув чашу стадіону з висоти шостого ярусу трибун і був вражений картиною, що відкрилася перед ним. За його словами, відчуття таке, неначе знаходишся на одному з прославлених зарубіжних стадіонів.

Р.АХМЕТОВ, з свого боку, запросив В.ЯНУКОВИЧА на урочисте відкриття стадіону 29 серпня і той завірив, що буде обов`язково.

Покинувши чашу «Донбас Арени», Р.АХМЕТОВ і В.ЯНУКОВИЧ пройшли до місця, де на підступах до стадіону зараз розбивається грандіозний парк. Не так давно президент «Шахтаря», тренери і гравці команди висадили тут свої дерева. Р.АХМЕТОВ із задоволенням констатував, що дуби прижилися і вже зеленіють.

Недалеко від них тепер обзавівся своїм персональним деревом і В.ЯНУКОВИЧ. Він посадив дику вишню, котра, як завіряють фахівці, виключно красиво квітне.