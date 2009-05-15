Україна отримала шість зірок від УЄФА за розвиток масового футболу

Україна отримала найвищу оцінку Європейського футбольного союзу (УЄФА) за поширення масового футболу в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС під час зустрічі 14 травня представниками Американської торговельної палати України в рамках підготовки Євро-2012.

«Вчора на засіданні виконкому УЄФА Україна отримала шість зірок по Хартії масового футболу», - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що це найвища оцінка УЄФА, яку в Європі мають всього шість, - Німеччина, Англія, Шотландія, Норвегія, Нідерланди та Україна.

За словами Г.СУРКІСА, це свідчить про те, що ФФУ займається масовим футболом не менше, ніж професійним.

Метою таких зусиль, зазначив він, є виявлення і відбір талановитих молодих людей для їх майбутньої підготовки та участі у професійному футболі. Також це дасть змогу створити в Україні потужну футбольну збірну, у тому числі й до Євро-2012.

Нагадаємо, що національні асоціації, що приєднуються до Хартії, отримують одну зірку, після чого їм нараховуються додаткові зірки за розвиток масового й дитячо-юнацького футболу. Асоціація може набрати до семи зірок, що свідчитиме про поглиблений підхід до політики розвитку масового футболу. До 13 травня шестизіркової категорії не мала жодна країна.