Україна отримала шість зірок від УЄФА за розвиток масового футболу

10:03, 15 травня 2009
Футбол 2012
0 0

Таких оцінок у Європі всього шість

Україна отримала найвищу оцінку Європейського футбольного союзу (УЄФА) за поширення масового футболу в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС під час зустрічі 14 травня представниками Американської торговельної палати України в рамках підготовки Євро-2012.

«Вчора на засіданні виконкому УЄФА Україна отримала шість зірок по Хартії масового футболу», - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що це найвища оцінка УЄФА, яку в Європі мають всього шість, - Німеччина, Англія, Шотландія, Норвегія, Нідерланди та Україна.

За словами Г.СУРКІСА, це свідчить про те, що ФФУ займається масовим футболом не менше, ніж професійним.

Метою таких зусиль, зазначив він, є виявлення і відбір талановитих молодих людей для їх майбутньої підготовки та участі у професійному футболі. Також це дасть змогу створити в Україні потужну футбольну збірну, у тому числі й до Євро-2012.

Нагадаємо, що національні асоціації, що приєднуються до Хартії, отримують одну зірку, після чого їм нараховуються додаткові зірки за розвиток масового й дитячо-юнацького футболу. Асоціація може набрати до семи зірок, що свідчитиме про поглиблений підхід до політики розвитку масового футболу. До 13 травня шестизіркової категорії не мала жодна країна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter