Янукович шокований тим, що побачив у Донецьку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ був приємно вражений побаченим масштабом будівництва стадіону «Донбас-арена».

Як передає кореспондент УНІАН, під час робочої поїздки у Донецьк 14 травня В.ЯНУКОВИЧ разом із президентом футбольного клубу «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ відвідав будівництво стадіону «Донбас-арена».

«Я був приємно шокований зараз, коли побачив цю арену», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «в душі залишається футболістом і дуже любить цей спорт».

Говорячи про підготовку України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, лідер Партії регіонів наголосив, що сьогодні у цьому питанні не відбувається належної активності влади.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що належна підготовка до Євро-2012 розпочнеться найближчим часом.