Мінспорту до 1 липня внесе в Кабмін проект реконструкції Олімпійського

Кабінет міністрів України доручив Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту подати на розгляд уряду проект реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у Києві до 1 липня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін спорту, про це йдеться в розпорядженні Кабміну "Питання фінансування у 2009 році служби замовника реконструкції стадіону Національного спортивного комплексу “Олімпійський” від 6 травня № 492-р.

Згідно з урядовим актом, фінансування у 2009 році служби замовника реконструкції стадіону Національного спортивного комплексу “Олімпійський” до затвердження в установленому порядку титулу його реконструкції відбуватиметься незалежно від вартості виконаних та оплачених будівельно-монтажних робіт.

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту отримало доручення здійснювати щомісяця фінансування зазначеної служби, включно з видатками на її утримання, з 1 січня в рамках коштів, виділених у 2009 році для реконструкції стадіону в розмірі, що не перевищує 2,5% вартості будівельно-монтажних робіт відповідно до техніко-економічного обґрунтування реконструкції, схваленого розпорядженням Кабінету міністрів від 19 листопада 2008 року № 1456, зазначили в прес-службі міністерства