У Польщі очікують до 400 тисяч уболівальників на Євро-2012

У Польщі на матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році можуть приїхати від 50 до 400 тисяч уболівальників. Як пише Dziennik, таку думку висловив директор Інституту туристики Криштоф ЛОПАЧІНСЬКИЙ.

«У дуже оптимістичному сценарії вважаємо, що (на Євро 2012) буде близько 400 тисяч людей. Найправдоподібніше – 50 тисяч», - сказав він.

К.ЛОПАЧІНСЬКИЙ відзначив, що кількість людей буде залежати від того, хто пройде до фінальних матчів, зауваживши, що у випадку перемоги німецьких та голландських команд вболівальників може бути більше.

Експерт висловив думку, що до Польщі з туристичною метою в тому ж році приїде близько 20 млн. туристів.

Він зауважив, що проведення масових спортивних заходів може привести навіть до зменшення кількості звичайних туристів.

«Аналізуючи попередні чемпіонати чи олімпіади можна спостерігати навіть зменшення кількості туристів», - сказав він, додавши, що до Греції під час олімпіади приїхало навіть на 20% менше туристів.

За його словами, туристи відмовляються від поїздок під час масових спортивних дійств, бо бояться занадто великого скупчення людей та підвищення цін.

Водночас, на думку експерта, Польщі такий сценарій не загрожує, оскільки вона не є такою «туристичною меккою», як Греція чи Іспанія.

«Для нас організація Євро - безкоштовна промоція та в результаті - більше зацікавлення нашою країною», - сказав К.ЛОПАЧІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА сьогодні оголосило про затвердження 4 польських міст та Києва як організаторів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який спільно організовують Польща з Україною.

Українські Донецьк, Харків та Львів повинні виправити зауваження УЄФА щодо підготовки до проведення матчів і мають шанс бути затвердженими як міста-організатори чемпіонату 30 листопада цього року.

У Польщі матчі Євро-2012 пройдуть у Варшаві, Познані, Вроцлаві та Гданьську.

Довідка УНІАН. За даними консалтингової компанії PMR, загальна вартість проектів, пов’язаних з підготовкою Польщі до Євро-2012, становить майже 30 млрд. доларів, що практично удвічі більше, ніж в Україні.