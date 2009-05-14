Фельдман: Харків здобув першу і саму головну перемогу на шляху до ЧЄ-12

Народний депутат України, уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Харків здобув першу і найголовнішу перемогу на шляху до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Водночас, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, «нагнітають невпевненість і говорять про остаточну невирішеність питання Євро-2012 у Харкові лише ті, хто хоче зменшити шанси міста і виставити його в непривабливому світлі».

Депутат зазначив, що, по-перше, «Харків не було «відсіяно», як Дніпропетровськ і Одесу», в чому основна заслуга харківських міських і обласних влад, які виконали колосальну роботу.

По-друге, зазначив О.ФЕЛЬДМАН, свого часу Харків було включено останнім до списку резервних міст, а на сьогоднішній день - став одним із міст-лідерів. «І немає нічого загрозливого в тому, що до 30 листопада потрібно виконати велику роботу, після листопада з`явиться нова контрольна крапка, і так до самого 2012 року», - вважає депутат.

По-третє, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, у виборі міст діє принцип паритетності. «Українських міст не може бути менше, ніж польських, тому можна бути впевненими в гарних перспективах, хоча розслаблятися не можна ні на хвилину», - додав він.

«Я впевнений, що Харків гідно підготується до Євро-2012, виконає всі умови і прийме матчі чемпіонату. Заради цього потрібно ще сильніше об`єднати зусилля всіх харківських політиків», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначені Варшава, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатиметься в майбутньому як основні або резервні, і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.

На прес-конференції 13 травня президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявив, що УЄФА уважно спостерігатиме за ходом підготовки чотирьох українських міст до Євро-2012 і остаточно затвердить перелік українських міст - господарів матчів Євро-2012 30 листопада. Саме цю дату визначено УЄФА як остаточну для визначення здатності міста-претендента прийняти матчі Євро-2012.

За словами М.ПЛАТІНІ, всебічний огляд і оцінка українських міст виявили ряд істотних недоліків у підготовці інфраструктури. Ці недоліки потрібно усунути якнайшвидше, щоб Україна відповідала мінімальним вимогам УЄФА до проведення таких масштабних подій, як чемпіонат Європи з футболу.

На сьогоднішній день Донецьк, Львів і Харків не визначені як господарі групових матчів турніру. Щоб отримати це право вони мають досягти істотних результатів у підготовці інфраструктури також до 30 листопада. Якщо до цього часу інфраструктура якогось міста-претендента не відповідатиме вимогам УЄФА, це місто не буде визначено таким.

За словами президента УЄФА, Україні, зокрема, потрібно вирішити велику кількість проблем з підготовкою інфраструктури міст-претендентів, щоб вони були визначені як приймаючі матчі Євро-2012.