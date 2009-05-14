До кінця травня Держпрограму по Євро-2012 перероблять під 4 міста

До кінця травня Державна цільова програма підготовки України до Євро-2012 буде уточнена і затверджена з ураховуванням необхідності підготовки до турніру не шести, а чотирьох українських міст, визначених 13 травня Виконкомом УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

“У державній програмі закладено більше 500 об’єктів шести міст... Для того, щоб ще раз перевірити, зробити інвентаризацію, визначитися в реалістичності і потрібності того чи іншого об’єкта в чотирьох містах, нам потрібно провести наступного тижня дуже детальні консультації з керівниками міст і тільки після цього ми винесемо, до кінця травня, новий варіант Державної цільової програми на затвердження уряду”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він додав, що пропонуватиме уряду і керівництву міст-господарів матчів турніру встановити більш жорсткі терміни та виконати вимоги УЄФА не до 30 листопада, а до кінця вересня і зняти всі ризики.

І.ВАСЮНИК також звернув увагу на різницю у фінансуванні робіт з підготовки до Євро-2012 в Україні і Польщі. За його словами, Польща, небезпідставно, розраховує на фінансову допомогу і підтримку Євросоюзу, тоді як Україна має у розпорядженні лише власні ресурси.

Саме тому, вважає віце-прем’єр, протягом наступних півроку нашій державі потрібно продемонструвати стабільність фінансування підготовки усіх об’єктів інфраструктури, аби 30 листопада УЄФА остаточно затвердив чотири українських міста. У зв’язку з цим на наступне засідання уряду він запропонує винести питання фінасового забезпечення об’єктів Євро-2012, а саме - щодо можливості урядових гарантій їхнього державного фінансування.

За словами І.ВАСЮНИКА, це особливо стосується пасажирських терміналів у аеропортах приймаючих міст, оскільки через кризу важко знайти приватних інвесторів для їхнього будівництва. Так, у зв’язку з відсутністю приватного інвестора пасажирський термінал Донецького аеропорту знаходиться у зоні високого ризику. За такої ситуації, переконаний він, фінансування має відбуватися з місцевого та державного бюджетів.

Крім цього, повідомив віце-прем’єр, на найближчому засіданні Кабінету міністрів будуть розглянуті пропозиції щодо використання частини коштів останнього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду для покриття дефіциту бюджету. А це, за його словами, “додає впевненості, що Україна має реальне джерело повного фінансування усіх проектів Євро-2012”.

Довідка УНІАН. На сьогодні з державного бюджету України повністю фінансується реконструкція НСК “Олімпійський” (близько 2,1 млрд. грн.) та злітно-посадкових смуг у Донецькому (понад 1 млрд. грн.) та Львівському аеропортах (800 млн. грн.).

Крім того, уряд надав державні гарантії фінансування будівництва пасажирського терміналу у Львові, на випадок відсутності приватного інвестора. Львівський аеропорт перебуває у державній власності.