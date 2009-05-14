Кабмін дозволив передоплату робіт на Олімпійському на 67,7 млн.

Кабінет міністрів України дозволив здійснити попередню оплату робіт з реконструкції національного спортивного комплексу "Олімпійський" у розмірі 67,7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це йдеться у розпорядженні уряду "Деякі питання фінансування у 2009 році реконструкції стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський" від 13 травня 2009 року.

Згідно з документом, у 2009 році попередня оплата демонтажних, будівельно-монтажних робіт та робіт з науково-технічного супроводу, моніторингу, авторського нагляду за реконструкцією стадіону, відновної вартості зелених насаджень, дозвільних процедур та придбання обладнання здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів у розмірі 67,7 млн. грн. на термін не більш як три місяці.

Розпорядження Кабміну має на меті забезпечити безперервне виконання та завершення робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" у визначені терміни та введення спорткомплексу в експлуатацію у червні 2011 року.

Довідка УНІАН. Реконструкція НСК “Олімпійський“ проводиться в рамках підготовки України до Євро-2012. Готовність арени до прийому матчів чемпіонату визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення турніру в нашій державі. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення заплановане на грудень 2010 року, а введення стадіону в експлуатацію - на червень 2011 року.

Загальна місткість оновленого стадіону становитиме 69 тис. 423 глядачі.

Вартість реконструкції спорткомплексу становить 2 млрд. 114 млн. 726,9 тис. грн. Фінансування робіт проводиться з державного бюджету України.