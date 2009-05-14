Політична ситуація в Україні турбує УЄФА

Керівництво Європейського футбольного союзу уважно стежить за розвитком політичної ситуації в Україні, і саме стурбованість цим чинником стала одним із визначальних факторів, що вплинули на рішення Виконкому УЄФА при визначенні міст-господарів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні на прес-конференції, коментуючи рішення УЄФА про перенесення дати остаточного визначення українських міст-господарів Євро-2012 на 30 листопада.

«Керівництво УЄФА очікує, що на кінець 2009 року політична ситуація в Україні буде більш визначеною», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він додав, що в УЄФА розуміють вплив Євро-2012 як консолідуючого чинника на український політикум, і нагадав про спільний лист керівництва України до УЄФА 12 травня.

Крім того, І.ВАСЮНИК звернув увагу, що у світлі майбутніх президентських виборів важливим є не допустити дестабілізації ситуації в Україні, яка може завадити проведенню Євро-2012.

«Це спільна відповідальність і теперішньої влади, і теперішньої опозиції, щоб виборча президентська кампанія в Україні пройшла за цивілізованими стандартами», - додав він.

Зі свого боку, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС підтвердив слова І.ВАСЮНИКА стосовно стурбованості керівництва УЄФА.

За його словами, він як член Виконкому УЄФА під час засідання 13 травня доклав максимум зусиль, щоб переконати своїх колег у відсутності в Україні будь-якої політичної опозиції до Євро-2012.

Г.СУРКІС наголосив, що в Україні не може бути політиків чи політичних сил, які б виступали проти такого суспільно значущого проекту як Євро-2012.