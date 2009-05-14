Наступного тижня Рада розгляне законопроекти щодо Євро-2012

Наступного тижня опозиція може припинити блокування трибуни Верховної Ради і парламент розгляне законопроекти, необхідні для підготовки України до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Він зазначив, що вчора, 13 травня, розмовляв з одним із лідерів фракції Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, і вони дійшли згоди, що «наступного тижня Партія регіонів розгляне питання про припинення блокування трибуни і розгляду цілого ряду законопроектів, які вже довгий час перебувають у парламенті і безпосередньо стосуються Євро-2012».

І.ВАСЮНИК звернув увагу на проект закону про державно-приватне партнерство, який вже пройшов перше читання. За його словами, без цього законопроекту дуже важко реалізувати в Україні будь-які масштабні інфраструктурні проекти, оскільки саме цим проектом закону будуть визначені правила виділення землі для будівництва суспільно значимих об’єктів.

«До цього законопроекту, ми відчуваємо, є серйозний спротив у Верховній Раді», - додав І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано ряд законопроектів, спрямованих на прискорення і поліпшення підготовки об’єктів інфраструктури до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів 12-13 травня блокувала роботу парламенту з вимогами відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Сьогодні “регіонали” розблокували трибуну і президію ВР і ранкове засідання було відкрито. Але у роботі парламенту оголошено перерву до 10.00 п’ятниці. Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що представники фракцій досягнули домовленості про продовження консультацій з метою вирішення питання щодо можливої відставки Ю.ЛУЦЕНКА.