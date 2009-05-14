Краків хоче спільно зі Львовом приймати уболівальників ЧЄ-12

Краків хоче приймати уболівальників, які приїдуть до Львова на матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ учора ввечері в ефірі телеканалу TVNCNBCbusiness.

Він повідомив, що обговорював таку можливість з віце-прем’єр-міністром України Іваном ВАСЮНИКОМ.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ зауважив, що ці міста знаходяться порівняно близько один біля одного, завдяки чому, наприклад, уболівальники могли б жити у Кракові, а на футбольні матчі їздити до Львова.

Крім цього, на його думку, у Кракові можна встановити великі екрани (телебіми), на яких частина уболівальників, які не поїдуть до Львова, могли б дивитися матчі чемпіонату.

Міністр не уточнив, чия це була ініціатива і не повідомив про реакцію української сторони на цю ідею.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів та Харків.

При цьому Виконком УЄФА висунув Україні умову до 30 листопада продемонструвати суттєві результати у підготовці стадіонів, аеропортів, міського транспорту та інфраструктури розміщення. Саме ця дата визначена УЄФА як остаточна для визначення здатності міста-претендента прийняти матчі Євро-2012.

Виконком УЄФА підтвердив рішення провести у Києві чвертьфінальні та півфінальні матчі чемпіонату, водночас фінальний поєдинок, який раніше передбачалося провести на НСК “Олімпійський”, залишається під питанням. Отримання права на його проведення Київ має відстояти до 30 листопада.

Водночас Донецьк, Львів і Харків не визначені як господарі групових матчів турніру. Для отримання цього права вони мають досягнути суттєвих результатів у підготовці інфраструктури також до 30 листопада.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ та Одеса, так і польські Хожув та Краків, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому як основні чи резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.

Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.