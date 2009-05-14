Васюник: Україна повністю згодна з рішенням УЄФА щодо міст

Україна повністю згодна з рішенням Європейського футбольного союзу (УЄФА) стосовно вибору міст, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час прес-конференції за результатами засідання Виконкому УЄФА 13 травня.

«Україна повністю приймає рішення УЄФА, бо це виключне право Європейської футбольної асоціації – визначати міста, в яких за її стандартами можна підготувати і провести на належному рівні цей, третій за значенням, спортивний захід у світі», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він підкреслив, що навіть якби УЄФА остаточно затвердив українські міста, що прийматимуть Євро-2012, для нашої держави це нічого не змінило б, бо є низка проектів, які за найближчі півроку мають пройти «критичні точки реалізації».

І.ВАСЮНИК також зауважив, що з політичної точки зору рішення УЄФА «зберегло потужний консолідуючий потенціал Євро-2012». Він пояснив, що матчі мають пройти у двох потужних промислових центрах - Харкові та Донецьку, столиці України - Києві та культурній столиці - Львові.

«Це консолідуюча вісь», - додав І.ВАСЮНИК.

Він також повідомив, що вчора увечері мав розмовляв по телефону з міністром спорту Польщі Мірославом ДЖЕВЄЦЬКИМ, який підтвердив йому, що Польща також визнає рішення УЄФА щодо вибору приймаючих Євро-2012 міст.

У свою чергу, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС також підкреслив, що вчорашнє рішення УЄФА «єдине вірне і справедливе». Він підкреслив, що у даний час це рішення не потрібно будь-яким чином коментувати чи оцінювати.

«Місця для демагогії немає. Просто немає часу», - наголосив Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів та Харків.

При цьому Виконком УЄФА висунув Україні умову до 30 листопада продемонструвати суттєві результати у підготовці стадіонів, аеропортів, міського транспорту та інфраструктури розміщення. Саме ця дата визначена УЄФА як остаточна для визначення здатності міста-претендента прийняти матчі Євро-2012.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ та Одеса, так і польські Хожув та Краків, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому як основні чи резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.

Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 в квітні 2007 року.