Добкін: Харків зробив неможливе у змаганні за Євро-2012

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що Харків зробив неможливе у змаганні за право приймати Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи рішення Виконкому УЄФА, який назвав Харків серед 4 українських міст, які прийматимуть фінальні матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, М.ДОБКІН назвав його перемогою Харкова, але наголосив, що це не має бути самозаспокоєнням.

«Ця перемога, - сказав М.ДОБКІН, - не означає, що ми можемо заспокоїтися й завершити всі наші роботи, оскільки ми вже не втратимо це право. Від виконкому до виконкому перевірятимуться етапи виконання робіт, які ми гарантували. Наступне засідання Виконкому УЄФА відбудеться 30 листопада, і до цього часу Харків, Київ, Львів та Донецьк повинні будуть підтвердити виконання своїх зобов`язань».

«Харків здобув право називатися офіційним містом Євро-2012, незважаючи на те, що свого часу він став резервним містом фактично в останній момент. Це для нас дуже важлива нагорода. Той факт, що наші зусилля підтримали на найвищому рівні, надасть нам сили і нові можливості», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, у яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів та Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ та Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому як основні чи резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.