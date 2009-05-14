Сьомін: один програний мікроепізод призвів до поразки

Як повідомляв УНІАН, учора донецький "Шахтар" у матчі 1/2 Кубка України з мінімальним рахунком обіграв київське "Динамо" і вийшов до фіналу, де зустрінеться з полтавською "Ворсклою" На післяматчевій прес-конференції наставник киян Юрій Сьомін так проаналізував гру своїх підопічних:

"Один програний мікроепізод призвів до поразки в поєдинку. В тому моменті захисники мали зіграти простіше – вибити м’яча в аут, але цього не сталося, і суперник організував контратаку. В усьому іншому це був абсолютно рівний матч висококваліфікованих команд, але, на жаль, ми його програли".

На запитання, чи позначилась поразка в Кубку УЄФА на настрої футболістів, Сьомін відповів:

"Поза сумнівом, будь-яка поразка, в тому числі і сьогоднішня, не покращує ані настрою керівників, ані гравців. Але це життя, від подібного нікуди не сховаєшся. Хоча ви бачили, з якою самовіддачею діяли сьогодні футболісти, вони прагнули перемогти і показували самовідданий футбол. Не вистачило зовсім трохи".

Прес-служба ФК "Динамо Київ"