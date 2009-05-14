Суркіс про рішення УЄФА щодо міст: могло бути й гірше

Рішення Виконкому УЄФА щодо паритетного розподілу міст-господарів матчів Євро-2012 між Україною та Польщею є найбільшим успіхом нашої держави за підсумками вчорашнього засідання Виконкому Європейського футбольного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

За його словами, «тема паритетності була ключовою під час обговорення на Виконкомі УЄФА».

Г.СУРКІС повідомив, що особисто як член Виконкому УЄФА провів дуже багато зустрічей зі своїми колегами, під час яких переконував їх розподілити міста між Україною і Польщею порівну.

«Усі 15 хвилин мого виступу на Виконкомі УЄФА торкалися саме того, щоб зберегти формат 4х4, який саме і був передумовою нашої перемоги 18 квітня у Кардифі (коли Україна і Польща отримали право на Євро-2012 – УНІАН)», - сказав Г.СУРКІС.

Він додав, що вчорашнє рішення УЄФА "єдине вірне і справедливе. Воно могло бути гіршим і покласти крах паритетним надіям України".

Г.СУРКІС також повідомив, що президент Польського футбольного союзу теж звернувся до керівництва виконкому УЄФА і підтвердив прохання Польщі щодо паритетного розподілу міст.

З іншого боку, зазначив президент ФФУ, чи скористаються українські міста шансом, який надав їм УЄФА.

За його словами, «сьогодні питання поставлено руба: або ми виконуємо вимоги УЄФА, або розподіл міст буде не на користь України».

«Сьогодні порятунок потопаючого – справа рук самих потопаючих. І саме рук, а не язиків», - наголосив Г.СУРКІС.

Він додав, що всі українські міста-претенденти від самого початку знали, що УЄФА визначить лише чотири міста, а тому потрібно було не дискутувати, а реально працювати.

Зі свого боку, наголосив Г.СУРКІС, він «зробив усе залежне, щоб цей престижний турнір відбувся в Україні, і два роки його утримував».

Саме тому, сказав Г.СУРКІС, якщо до 30 листопада (часу, відведеного УЄФА для остаточного прийняття рішення) ситуація в українських містах не зміниться, він перший поінформує УЄФА, що не вірить у можливості українських міст.

З іншого боку, Г.СУРКІС зауважив, що УЄФА, даючи Україні ще півроку, іде на певні жертви щодо свого іміджу у разі, якщо Україна не виправдає їхніх сподівань.

«Я не можу собі уявити, що ми за півроку не будемо спроможні довести УЄФА, що ми дійсно, не в рамках балаканини чи паперових довідок, конкретних справ сьогодні доводимо, що віддані турніру, реалістично та прагматично до нього готуємося», - наголосив він.

Разом з тим, президент ФФУ зазначив, що в українських міст ще є час, аби виконати вимоги УЄФА і зробити 30 листопада «національним святом, а не днем трауру, який поховає всі наші надії на світле європейське майбутнє».

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів та Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ та Одеса, так і польські Хожув та Краків, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому як основні чи резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.