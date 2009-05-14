Мер Дніпропетровська побачив інтриги уряду в рішенні УЄФА

Мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО вважає, що рішенням УЄФА про відсторонення міста від проведення фінальних матчів Євро-2012 «нанесено удар по іміджу» обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську.

За словами І.КУЛІЧЕНКА, в усіх аеропортах українських міст, які були попередньо визначені як міста, які прийматимуть матчі Євро-2012, є проблеми.

Зокрема, І.КУЛІЧЕНКО наголосив, що стосовно аеропортів Дніпропетровська і Львова інспектори УЄФА зробили однакові зауваження щодо інвестицій і строків реконструкції злітних смуг та терміналів.

Водночас, мер Дніпропетровська висловив подив, чому уряд України надав УЄФА гарантії щодо інвестицій державних коштів у Львівський аеропорт, у разі відсутності інвестора. Також надано державні гарантії під будівництво другого комунального стадіону у Львові. При цьому, за словами І.КУЛІЧЕНКА, щодо Дніпропетровська не було надано жодних державних гарантій під комунальні проекти для Євро-2012.

Мер Дніпропетровська заявив, що, навпаки, протягом 1,5 року на найвищому державному рівні не вирішувалася проблема приватизації компанії «Дніпроавіа» та місцевого аеропорту, незважаючи на неодноразові звернення місцевої влади з прискорення цього процесу.

«Я хочу почути відповідь: хто від імені уряду України надав державні гарантії під будівництво аеропорту у Львові? Я хочу також дізнатися, з чиєї вини з Міністерства транспорту нанесено удар по іміджу Дніпропетровська», - заявив І.КУЛІЧЕНКО.

Також мер Дніпропетровська наголосив, що після негативного рішення УЄФА він не збирається подавати у відставку, а навпаки продовжить реконструкцію комунальних об’єктів соціальної сфери, що планувалась у рамках програми підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.