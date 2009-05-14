Кубок України: Шахтар знову випереджає Динамо

Вчора, 13 травня, відбулися півфінальні матчі Кубка України з футболу. У першому поєдинку в Полтаві місцева Ворскла здолала харківський Металіст і стала першим учасником фіналу.

Ворскла - Металіст 2:0 (Сачко 13, 31). Перший матч 0:0.

Другий фіналіст визначився в матчі київського Динамо і донецького Шахтаря за кілька годин по тому.

Шахтар - Динамо 1:0 (Левандовський 83).

За умовами турніру, якби в цьому матчі команди зіграли в нічию, то другого учасника фіналу суперники визначали б уже під час матчу у відповідь у Києві.

Таким чином у фіналі Кубка України 2009 зустрінуться Шахтар і Ворскла.

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок XVIIІ розіграшу Кубку України відбудеться 31 травня у Дніпропетровську на стадіоні «Дніпро-Арена». Згідно жеребкування, проведеного 8 травня, номінальною командою-господарем фінального матчу Датагруп-Кубок України буде полтавська Ворскла.