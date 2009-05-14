Васюник і Суркіс сьогодні розкажуть про рішення УЄФА щодо міст

Сьогодні, 14 травня, в інформаційному центрі «Україна-2012» відбудеться спільна прес-конференція віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, темою їхнього спілкування з журналістами стануть підсумки засідання Наглядової ради УЄФА в Ньоні (8 травня) та Виконкому Європейського футбольного союзу в Бухаресті (12-13 травня), який визначив приймаючі міста Євро-2012.

Захід відбудеться за адресою Київ, вул. Б.Хмельницкого, 8/16.

Початок прес-конференції − об 11.00.