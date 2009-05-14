Термінал D у Борисполі будуватиме турецька компаня

Кабінет Міністрів України визначив турецьку компанію «Догуш Іншаат» відповідальною за будівництво термінального комплексу D державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на засіданні КМУ журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Вона (ця компанія – УНІАН) буде оператором, одержуватиме всі гроші і здаватиме роботи», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, даний документ є "просто підтвердженням позиції" щодо підрядника будівництва.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2008 р. було визначено переможця тендеру на будівництво терміналу D в «Борисполі» - турецька група «Dogus/Alarko/YAD». Контракт на будівництво між державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і головним підрядником - турецькою компанією «Догуш Іншаат» було підписано 26 вересня 2008 року.

Будівництво має зайняти 29 місяців. 19 листопада 2008 року майданчик, запланований для нового термінального комплексу D в аеропорту «Бориспіль», офіційно передали турецькій компанії «Догуш Іншаат» для початку будівельних робіт. Проте будівництво розпочалося лише в середині весни 2009 р. через тяганину з дозвільними документами на будівництво.

Вартість контракту на будівництво терміналу D становить 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. – японська кредитна лінія і 210 млн. дол. – власні кошти ДП МА “Бориспіль”.

Проектом термінального комплексу передбачене будівництво пасажирського терміналу, перону для повітряних суден, автомобільних доріг, автомобільної естакади, стоянок для автотранспорту, резервуару-накопичувача дощових стоків й інших виробничо-технологічних об`єктів. Пропускна спроможність терміналу D становитиме до 3 тисяч людей на годину. Введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку міжнародного аеропорту «Бориспіль» (будівництво терміналу D) на термін 30 років і на суму до 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.).

16 червня 2005 року Верховна Рада ратифікувала дану угоду.

Новий термінал потрібен для отримання Києвом права на проведення фінального матчу Євро-2012. Така вимога висунута Виконкомом УЄФА 13 травня.