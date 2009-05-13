Рішення УЄФА заставить міста готуватися інтенсивніше?

Рішення УЄФА щодо визначення міст-господарів матчів фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу спонукатиме українські міста підвищити інтенсивність підготовки до проведення Євро-2012.

Таку думку УНІАН висловив директор Координаційного бюро Євро-2012 Кабінету міністрів України Ілля ШЕВЛЯК, коментуючи рішення УЄФА про вибір міст турніру.

“Важливо, що Мішель ПЛАТІНІ відзначив значний прогрес України у підготовці до чемпіонату за останні кілька місяців. На мою думку, прийняте рішення – це позитивний сигнал, який має мотивувати міста готуватися ще інтенсивніше”, - сказав І.ШЕВЛЯК.

Разом з тим, зауважив він, трьом містам, а саме: Донецьку, Львову та Харкову, до 30 листопада потрібно довести, що необхідна для турніру інфраструктура повністю відповідає вимогам УЄФА. Те саме стосується і Києва, як міста, де має відбутися фінальний матч.

І.ШЕВЛЯК також зауважив, що прикро за Дніпропетровськ та Одесу, які припиняють боротьбу за турнір. Але, вважає він, у будь-якому випадку участь в підготовці до Євро-2012 сприяла розвитку цих міст.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів та Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ та Одеса, так і польські Хожув та Краків, за рішенням УЄФА, не будуть розглядатися в майбутньому як основні чи резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.