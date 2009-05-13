Керівники митних служб України і Польщі обговорили питання співпраці

Голова Державної митної служби України Анатолій МАКАРЕНКО та Генеральний директор Митної служби Республіки Польща Яцек КАПІЦА 12 травня в пункті пропуску через україно-польський кордон „Ягодин” (Волинська область) провели робочу зустріч щодо актуальних питань співпраці двох відомств у рамках підготовки до Євро-2012. В переддень зустрічі експерти з митної справи обох країн мали спільну нараду в польському Дорохуську, - інформує прес-служба Ягодинської митниці.

Як зазначено у повідомленні, Я.КАПІЦА зазначив, що Україна, як і Польща – потужні транзитні держави, тому варто в перспективі створити систему обміну інформацією про товари і транспортні засоби, які перетинають кордон, організувати спільний контроль, проводити подальшу розбудову прикордонної інфраструктури та будівництво нових автопереходів. Саме нові пункти пропуску, на думку польської сторони, і зможуть остаточно вирішити проблему черг автотранспорту, які періодично утворюються на під’їзних шляхах.

Також, головні митники обох країн окреслили кожен свою точку зору на шляхи вирішення проблеми контрабанди цигарок в Європу. Польська сторона внесла пропозицію повторно реалізувати спільний проект „Вимір часу, необхідний для перетину українсько-польського державного кордону”, адже попередні дослідження виявились неактуальними через форс-мажорні обставини, спричинені чергами вантажівок з обох боків кордону та проведенням будівельних робіт на українському боці.

Переговори обох сторін А.МАКАРЕНКО назвав результативними. Він зазначив: „Сьогодні між Україною та Польщею є виключно спільний кордон і спільна відповідальність за якість його перетину. Обидві країни мають також і спільну мету – чемпіонат з футболу Євро-2012 - повинні об’єднати зусилля в боротьбі з прикордонною злочинністю, контрабандою, чергами автотранспорту, забезпечити громадянам високий рівень митного сервісу. Адже робота сучасних митників повинна бути непомітною для людей, не нав’язливою, проте ефективною”.