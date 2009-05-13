Ющенко, Литвин і Тимошенко надали гарантії УЄФА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписали спільний лист на ім’я президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, у якому надали гарантії щодо виділення додаткових ресурсів для своєчасної підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Текст відповідного листа є у розпорядженні УНІАН.

«Ми переконані, що зможемо виконати всі наші гарантії, зокрема, щодо фінансування підготовки до турніру Євро-2012. Запорукою цього є прийняті нами антикризові заходи та конструктивний діалог із МВФ», - йдеться у листі.

На думку керівників держави, співпраця з МВФ не тільки дає змогу стабілізувати державні фінанси, але й відкриває можливості для активнішої співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та приватними інвесторами. «Після остаточного визначення чотирьох українських приймаючих міст нами будуть сконцентровані додаткові ресурси для своєчасної реалізації усіх планів з підготовки до турніру, передусім аеропортів, інфраструктури розміщення та транспортних мереж», - йдеться у листі.

В.ЮЩЕНКО, В.ЛИТВИН та Ю.ТИМОШЕНКО звернулися до М.ПЛАТІНІ та членів Виконавчого комітету УЄФА з проханням про паритетний розподіл приймаючих міст між Україною та Польщею.

Цей лист М.ПЛАТІНІ та членам виконкому УЄФА сьогодні перед засіданням передав президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, Виконком УЄФА прийняв рішення, що матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройдуть у чотирьох українських і чотирьох польських містах. Зокрема в Україні матчі відбудуться у Києві, Донецьку, Харкові і Львові.