Павленко задоволений чотирма містами для матчів Євро-2012

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО задоволений рішенням УЄФА про проведення в Україні матчів Євро-2012 в чотирьох містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам після того, як президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ оголосив рішення УЄФА, що матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройдуть в чотирьох українських і чотирьох польських містах.

Як відзначив Ю.ПАВЛЕНКО, матчі Євро-2012, згідно з рішенням УЄФА, пройдуть в Києві, Донецьку, Львові і Харкові.

«Крім того, УЄФА дало термін до 30 листопада продемонструвати розв’язання тих проблемних питань, які є в даних містах, і в разі, якщо не буде серйозних поступок, то може відбутися зміна двох міст. Але найголовніше рішення, що чотири міста Україна відстояла», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

При цьому він висловив упевненість, що всі проблеми, зокрема ті, які стосуються аеропортів і готелів, що існують в деяких містах, буде вирішено.

Разом з тим Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що Дніпропетровськ і Одеса остаточно втратили шанс на проведення матчів чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Бухаресті Виконавчий комітет УЄФА назвав 8 міст, які прийматимуть фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Міста України і Польщі розподілилися за принципом паритетності «4 на 4» - нашу країну представлятимуть Київ, Львів, Донецьк і Харків. Останній змінив в основному списку Дніпропетровськ.

М.ПЛАТІНІ наголосив, що УЄФА й надалі стежитиме за прогресом українських міст у підготовці до Євро-2012. 30 листопада – чергова визначальна дата для них. Якщо до того часу два українських міста не продемонструють належної динаміки в підготовці інфраструктури чемпіонату, їх можуть замінити польськими.

У Польщі приймати Євро-2012 будуть Варшава, Вроцлав, Гданськ і Познань.