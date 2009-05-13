Вінський хоче реалізовувати проекти з іспанською Grup Tarradellas

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ провів зустріч з представниками компанії Grup Tarradellas (Іспанія), під час якої обговорювалася можлива співпраця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, під час зустрічі обговорювалися питання можливої участі компанії Grup Tarradellas у реалізації в Україні інфраструктурних проектів, зокрема в рамках підготовки фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Сторони обговорили можливу участь Grup Tarradellas у будівництві, експлуатації та обслуговуванні автодоріг Одеса-Рені, Вінниця-Київ, Харків-Щербаковка, реконструкції та будівництві метро в містах Донецьк і Дніпропетровськ, а також реконструкції та експлуатації пасажирських терміналів аеропортів у містах Львів і Київ (Жуляни) на концесійних умовах.

Домовленість про нинішню зустріч з міністром транспорту і зв`язку була досягнута наприкінці березня ц.р. під час зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з представниками іспанської компанії.

Довідка УНІАН. Компанія Grup Tarradellas є провідною іспанською компанією, що спеціалізується на проектах «під ключ» та інвестиціях. Товарооборот компанії становить 2 млрд. євро. Однією зі сфер діяльності компанії є проектування та будівництво доріг, мостів і залізничних колій, а також стадіонів, аеропортів, готелів і житлових будинкі