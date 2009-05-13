В УЄФА назвали 4 українських міста, де пройдуть матчі Євро-2012
Два міста ще можуть замінити на польські
Матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройдуть у чотирьох українських і чотирьох польських містах.
Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі «Україна-2012», про таке рішення Виконкому УЄФА сьогодні повідомив президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ.
Остаточне рішення УЄФА таке: міста України і Польщі розподілилися за принципом паритетності «4 на 4» - нашу країну представлятимуть Київ, Львів, Донецьк і Харків. Останній замінив в основному списку Дніпропетровськ.
Польщу на Євро-2012 представлятимуть Варшава, Познань, Вроцлав та Гданськ.
УЄФА і надалі слідкуватиме за прогресом українських міст у підготовці до Євро-2012. 30 листопада – чергова визначальна дата для них. Якщо до цього часу 2 українські міста не продемонструють належної динаміки у підготовці інфраструктури чемпіонату, їх можуть замінити на польські.