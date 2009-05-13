Тимошенко: підготовку до Євро-2012 необхідно посилити
11:47, 13 травня 2009Футбол 2012
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Прем`єр вказала на "Бориспіль"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність посилити підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.
«Є багато напрямів, за якими нам потрібно посилити роботу. Це стосується, і я переконана, що ми сьогодні будемо готові розглянути питання про проекти щодо Євро-2012, зокрема аеропорт «Бориспіль»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, уряд сьогодні на засіданні ухвалить кілька рішень, що стосуються будівництва терміналу в аеропорту «Бориспіль».
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