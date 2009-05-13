Тимошенко: підготовку до Євро-2012 необхідно посилити

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність посилити підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Є багато напрямів, за якими нам потрібно посилити роботу. Це стосується, і я переконана, що ми сьогодні будемо готові розглянути питання про проекти щодо Євро-2012, зокрема аеропорт «Бориспіль»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд сьогодні на засіданні ухвалить кілька рішень, що стосуються будівництва терміналу в аеропорту «Бориспіль».