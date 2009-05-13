Виконком УЄФА сьогодні визначить міста для матчів Євро-2012

Сьогодні в Бухаресті Виконавчий комітет УЄФА назве міста, які прийматимуть фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України, Виконком УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ ухвалить рішення після остаточної оцінки міст-претендентів, керуючись задокументованими даними офіційної делегації УЄФА, яка відвідала Україну та Польщу в середині квітня.

Під час недавнього візиту в Україну та Польщу комісія УЄФА оглянула київський НСК «Олімпійський» і варшавський Народний стадіон. На зустрічах членів делегації Європейського футбольного союзу з представниками місцевих оргкомітетів обговорювали широке коло питань, зокрема, політичну й економічну ситуацію в країнах, останні новини з міст-претендентів, а також загальний розвиток інфраструктури.