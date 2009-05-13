В ЄС визначили культурні столиці Євросоюзу на 2012 рік

Гімараєш (Португалія) та Марібор (Словенія) стануть культурними столицями Європейського Союзу в 2012 році, Марсель (Франція) та Кошице (Словаччина) – в 2013-му.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів ЄС з питань освіти, культури та молоді 12 травня.

Щороку в ЄС вибирається дві культурні столиці року, в яких проводиться низка культурних заходів упродовж обраного періоду.

Цього року культурними столицями ЄС є литовський Вільнюс та австрійський Лінц, в 2010-му культурними столицями стануть німецький Ессен, угорський Печ, а також турецький Стамбул, а в 2011-му - фінський Турку та естонський Таллінн.