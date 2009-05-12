У Києві до ЧЄ-12 буде необхідна кількість ”зіркових” готелів

До проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Київ матиме необхідну кількість готелів із п’яти-, чотири- і тризірковими номерами.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО.

«У нас є надія, що все буде в порядку», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО, коментуючи підготовку інфраструктури розміщення до Євро-2012.

За його інформацією, з необхідних 53 готелів на 12 тис. 480 номерів на 12 травня два вже введено в експлуатацію і цього року планується ввести ще 5 готелів майже на 500 номерів. Крім того, зараз у стадії будівництва, незважаючи на кризу, реально перебувають 18 готелів на 3 тис. 860 номерів.

«До кінця 2011 року в Києві буде 18 п`ятизіркових, 33 чотиризіркових і 32 тризіркових готелі загальним фондом 18 тис. номерів, що повністю відповідає найсуворішим вимогам УЄФА», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він також зазначив, що в КМДА розглядаються програми альтернативного розміщення гостей чемпіонату, зокрема, створення в Києві міжнародно-молодіжного центру на 15 тис. місць.

Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що очолює постійно діючу комісію КМДА з будівництва готелів до Євро-2012, на засіданні якої інвестори розповідають столичній владі «всі проблеми будівельників готелів – хто кого тримає за руки, хто у кого що вимагає, хто кому заважає».

І поки що, впевнений він, робота комісії досить ефективна – після відміни адміністративних перешкод деякі інвестори, які у зв`язку із кризою припинили будівництво, відновили роботи на своїх об`єктах.