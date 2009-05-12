В КМДА обіцяють до Євро-2012 створити в Києві муніципальне таксі

До Євро-2012 у Києві буде створено муніципальне таксі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Він зазначив, що зараз КМДА готує програму «Муніципальне таксі», яка буде реалізована до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Її завдання, за словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, полягатиме в тому, щоб пасажир міг скористатись не першою-ліпшою машиною, а такою, на яку він може поскаржитися, «де відразу включать лічильник і не торгуватимуться».

Але найголовніше, зазначив перший заступник голови КМДА, це те, що пасажир може бути впевнений у власній безпеці під час поїздки. «Якщо ти сів у таксі і, наприклад, хочеш потрапити на Бессарабку, ти не потрапиш замість Бессарабки поруч до реанімації Жовтневої лікарні», - сказав він.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, подібні таксі існують у всіх містах, які УЄФА «відразу визнає нормальними».

Він зазначив, що відповідає за цю програму і хоче зробити так, щоб вона була абсолютно прозорою і одержала підтримку профспілок таксистів.