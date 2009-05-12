Експерти припускають, що завтра УЄФА може не назвати всі міста

Виконком УЄФА на своєму засіданні 13 травня може не назвати остаточно всіх міст в Україні й Польщі, де пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Підготовка України до Євро-2012: попередні підсумки, перспективи міст-претендентів” висловив експерт “Комітету суспільного контролю ЧЕ-12” Андрій КАПУСТІН.

”Сьогодні пролунала інформація першого віце-президента Федерації футболу України Сергія СТОРОЖЕНКА про те, що УЄФА завтра може не назвати остаточно всіх міст, де проходитимуть фінальні ігри Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, - сказав А.КАПУСТІН.

За його словами, одним з аргументів на користь цієї думки може бути те, що на такі чемпіонати міста називаються за два роки до початку турніру, тобто, “може йтися про червень 2010 року, а не про травень 2009-го”.

Експерт вважає, що “в цьому є якийсь резон, тому що зупинити на скаку 12 міст, які сьогодні активно включені в процес підготовки, було б не зовсім логічно”. Він відзначив, що українські міста лише в 2009 році взяли якийсь темп.

Крім того, додав А.КАПУСТІН, розпочаті проекти з підготовки до турніру в містах, які не будуть названі, можуть перетвориться на довгобуди, а активне оновлення інфраструктури в таких містах може зовсім зупинитися. Тому він переконаний, що ще один рік буде лише на користь Україні.

Зі свого боку, перший заступник голова КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО висловив іншу думку. Він відзначив, що в разі визначення міст-господарів матчів Євро-2012 кошти на підготовку витрачатимуться ефективніше. Зокрема, він вважає, що вдасться уникнути “розпорошування” коштів з державного бюджету, які будуть сконцентровані на певних містах.

Разом з тим, експерти, відповідаючи на питання журналістів, відмовилися дати особисті прогнози щодо того, на яких містах УЄФА зупинить свій вибір. Водночас вони наголосили, що сподіваються на справедливий й економічно виправданий для України «фінальний вердикт УЄФА».

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА за результатами засідання 12-13 травня визначить міста в Україні і Польщі, які прийматимуть Євро-2012. Зараз за право прийняти матчі європейської футбольної першості 2012 року змагаються по шість міст у кожній країні.