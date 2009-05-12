Аеропорт «Київ» (Жуляни) з 11 травня працює цілодобово

Столичний аеропорт «Київ» (Жуляни) з 11 травня працює в цілодобовому режимі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Підготовка України до Євро-2012: попередні підсумки, перспективи міст-претендентів” повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО.

«З 11 травня Жуляни (аеропорт «Київ» - УНІАН) працюють в цілодобовому режимі і зараз там сідають «Боїнги» і «Аеробуси», - повідомив Є.ЧЕРВОНЕНКО. Він додав, що зараз «місто серйозно працює» над розвитком території навколо аеропорту, а найближчим часом буде оголошено конкурс з вибору інвестора на будівництво пасажирського терміналу.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що навіть за нинішніх умов економічної кризи інвестори будівництва терміналу знайдуться, якщо їм «не викручуватимуть руки». «Я вірю в майбутнє Жулян, тому що нам потрібен аеропорт міської, ділової авіації, для місцевих ліній», - сказав він.

Крім того, за словами першого заступника голови КМДА, багато робиться для комплексного розвитку транспортної інфраструктури і розвантаження автомобільних доріг міста. Зокрема, на період Євро-2012 передбачається ввести нові тролейбусні маршрути від аеропортів, залізничного і автовокзалу до НСК «Олімпійський», оновлення парку міського транспорту (у 2008 р. було придбано 32 тролейбуса і один трамвай).

Що стосується доріг, то Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що зараз проводиться будівництво нової розв`язки на Московській площі, багатоярусної розв`язки на Харківській площі та реконструкція по проспекту Бажана. Крім того, він звернув увагу на будівництво нових станцій метро, запевнивши, що воно буде завершено «через не можу».

«Найголовніше, Київ під час перевірці одержав зелену картку - це найвища оцінка УЄФА - з транспортної інфраструктури», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал пропускною спроможністю 300 пасажирів на годину.