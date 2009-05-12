Держкомтелерадіо потрібно 9 млн. для піару підготовки до ЧЄ-12

Державний комітет телебачення і радіомовлення має намір до кінця цього року освоїти близько 9 млн. грн. на інформаційне забезпечення підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Держкомтелерадіо Олександр КУРДІНОВИЧ.

За його словами, після визначення УЄФА українських міст, де проходитимуть матчі чемпіонату, планується розпочати широку інформаційну кампанію з висвітлення підготовки України до турніру, в тому числі і в закордонних ЗМІ. У Держкомтелерадіо планують приділити особливу увагу саме містам, що прийматимуть чемпіонат, і при визначенні відповідних інформаційних заходів максимально врахувати їхні пропозиції.

Щодо вартості такої кампанії, то О.КУРДІНОВИЧ зауважив, що сьогодні важко говорити про конкретні цифри, оскільки немає самої програми і він може говорити лише про приблизні розрахунки. “Виходячи з об’єктивної потреби у фінансуванні заходів, які можуть бути, вартість цієї компанії та її проведення як в Україні, так і за кордоном, має становити приблизно 9 млн. грн. у цьому році”, - сказав він.

Початок інформаційної кампанії, підкреслив О.КУРДІНОВИЧ, залежить від її фінансування з боку міст-господарів та державного бюджету і додав, що на сьогодні Держкомтелерадіо ще не отримало коштів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки України до Євро-2012.

За словами О.КУРДІНОВИЧА, інформаційна кампанія включатиме пряму і непряму рекламу, розміщення інформації про підготовку до чемпіонату в Україні у закордонних ЗМІ тощо. Також планується організація прес-турів для польських журналістів до України та українських до Польщі для ознайомлення зі станом підготовки безпосередньо на місці.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 травня проводиться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде визначено міста, що прийматимуть Євро-2012 в Україні та Польщі. За право прийняти матчі європейської футбольної першості 2012 року змагаються по шість міст у кожній країні.