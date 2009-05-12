Квитки на українсько-німецький фінал Кубка УЄФА надійшли в продаж

Від сьогодні, 12 травня, починається вільний продаж квитків на фінальний матч Кубка УЄФА в Стамбулі між українським ”Шахтарем” та німецьким “Вердером”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК «Шахтар», придбати їх можна в Донецьку в касах РСК «Олімпійський». Вартість квитків — 480 і 810 грн. Одночасно в касах можна купити спеціальну футболку з офіційною символікою фіналу Кубка УЄФА.

Продаж квитків уроздріб призначений для тих, хто планує добиратися до Стамбулу самостійно. Для тих же уболівальників, хто ще не визначився, яким транспортом відправляться до Туреччини, зараз формуються спеціальні туристичні пакети, що включають квиток на матч, переліт, готель (у разі потреби) і атрибутику ФК «Шахтар». Де і коли можна ознайомитися зі змістом цих турів, а також дізнатися їх вартість, найближчим часом буде додатково повідомлено.

Згідно правилам УЄФА при придбанні квитків на фінал необхідно заповнити анкету і пред`явити посвідчення особи (закордонний паспорт). В одні руки продаватиметься не більш 4-х квитків, причому на кожний з них потрібно буде заповнювати анкетні дані і надати дані закордонного паспорта того, для кого купується квиток.

Одержати консультацію з питань покупки квитків на фінал Кубка УЕФА можна по телефонах: (062) 387-01-93, (062) 387-01-92 (факс) або по e-mail final@shakhtar.com — щодня з 9.00 до 18.00.