В Україні бракує фахівців готельно-ресторанної справи

В Україні для проведення Євро-2012 бракує фахівців готельно-ресторанної справи.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, Міністерство освіти вважає за доцільне повернути держзамовлення на підготовку відповідних спеціалістів, скасоване урядом через кризу.

У міністерстві вважають, що готельно-ресторанна справа є особливо актуальною в рамках підготовки до чемпіонату з футболу, і міста, що прийматимуть Євро-2012, потребуватимуть фахівців у цій галузі. Відмову на один рік від держзамовлення на рестораторів, перукарів, діловодів, документознавців і решту спеціальностей уряд аргументує кризою та зменшенням кількості випускників шкіл.

У коментарі «Німецькій хвилі» експерт з готельної справи Андрій ШЕВЦІВ зауважив, що уряду не лише не слід відміняти держзамовлення, але й додатково профінансувати створення навчальних баз для спеціалістів готельно-ресторанної сфери, бо ситуація складна. Він пояснив це тим, що нині більшість людей, які працюють у цій галузі - не професіонали, а переважно ті, що втратили основну роботу. Крім того, додав А.ШЕВЦІВ, фахівців обмаль і немає курсів підвищення кваліфікації.