УЄФА задоволений підготовкою інфраструктури в усіх шести містах України

Наглядова рада УЄФА висловила своє задоволення щодо підготовки інфраструктури до проведення Євро-2012 в усіх шести містах України, де мають відбутися футбольні матчі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, таку думку було висловлено 8 травня у швейцарському Ньоні на засіданні Наглядової ради УЄФА за участю віце-прем‘єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА, директора Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО та директора Координаційного бюро з підготовки України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Іллі ШЕВЛЯКА.

Учасники засідання проаналізували складові прогресу, який намітився в усіх шести українських містах у підготовці інфраструктури до проведення чемпіонату 2012 року.

Особливу увагу було приділено стадіонам, аеропортам, національній транспортній системі та оптимальному вирішенню питання інфраструктури розміщення гостей турніру.

Також під час обговорення стану справ на стратегічних напрямках роботи з підготовки об‘єктів Євро-2012 українська сторона підтвердила гарантії уряду та приймаючих міст щодо виконання взятих на себе перед УЄФА зобов‘язань.