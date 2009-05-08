14 травня у Львові почнуть реконструкцію стадіону “СКІФ” до ЧЄ

Проект реконструкції стадіону «СКІФ» Львівського державного університету фізичної культури (ЛДУФК) пройшов заключну експертизу стадії «Робочий проект».

Як повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації, за словами проректора ЛДУФК Степана Панюци, вже з 14 травня розпочнуться роботи з реконструкції стадіону як тренувальної бази для команд-учасниць Євро-2012.

Розробником зазначеного проекту є ТзОВ «АРКА-МОРІС», яке одночасно є генеральним підрядником будівництва.

На сьогодні уже завершені земельні роботи та демонтаж трибун стадіону.

Зазначений тренувальний центр є єдиним у Львові, який фінансується за рахунок коштів державного бюджету. У майбутньому він використовуватиметься як одна з баз для підготовки вітчизняних спортсменів до Олімпійських ігор у Лондоні та в Сочі.