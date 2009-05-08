По периметру Донбас Арени укладають штучний газон

На Донбас Арені закінчується укладання штучного газону, що обрамляє майбутнє природне футбольне поле уздовж периметру на відстані 2 м від бічної лінії та 3 м від лінії воріт.

Це так звана технічна зона для переміщення техніки з догляду за трав`яним газоном, і на той час, коли на полі з`явиться натуральне покриття, відрізнити його від синтетики обрамлення буде дуже важко, повідомляють у прес-службі стадіону.

Синтетичне покриття являє собою ворс, закріплений на підстильному матеріалі. Ця ворсова поверхня за допомогою спеціальної машини буде набита сухим дрібним піском, а вже потім заповнена шаром гумової крихти. Ефект вийде надзвичайним - на поверхні цього «пирога» виростуть ворсинки синтетичної трави заввишки 15-20 мм, зовсім як справжні.

Щоправда, таке покриття також вимагатиме певного догляду й обслуговування, іноді не менш ретельного й педантичного, ніж основний природний газон.